Миронов Владислав Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Владислав Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.2019

Сын: Миронов Марк Владиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.2022

Сын: Миронов Максим Владиславович

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Бракосочетание
Неизвестно

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