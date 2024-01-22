Миронов Владислав Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.2019
Сын: Миронов Марк Владиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.2022
Сын: Миронов Максим Владиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности