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(Литвинова) Нина Сергеевна
(Литвинова) Нина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Литвинов Сергей Григорьевич
Мать
Литвинова (Калиш) Дарья Васильевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Литвинов Сергей Григорьевич
Мать:
Литвинова Дарья Васильевна
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