Федоренко (Рудых) Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Рудых) Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1936

Дата смерти

22.01.2018

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоренко Геннадий Федорович

Смерть
22.01.2018
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