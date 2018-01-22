Федоренко (Рудых) Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1936
Дата смерти22.01.2018
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоренко Геннадий Федорович
Смерть
22.01.2018