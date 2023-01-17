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Голев Константин Сергеевич
Голев Константин Сергеевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
18.07.1988
Пол
Мужской
Отец
Голев Сергей Иванович
1961 г.р.
Мать
Голева - Великая Ольга Анатольевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1988
Отец:
Голев Сергей Иванович
Мать:
Голева - Великая Ольга Анатольевна
Москва
, город федерального значения Москва
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