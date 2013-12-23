Алякина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алякина Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2013

Отец: Алякин Андрей Владимирович

Мать: Алякина Евгения Владимировна

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