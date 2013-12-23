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Алякина Анна Андреевна
Алякина Анна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.12.2013
Пол
Женский
Отец
Алякин Андрей Владимирович
Мать
Алякина Евгения Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.2013
Отец:
Алякин Андрей Владимирович
Мать:
Алякина Евгения Владимировна
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