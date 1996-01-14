Золото Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото Ефим

Место рождения

Украина Донецкая обл.,с.Красная поляна

Дата рождения

03.09.1938

Дата смерти

14.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина Донецкая обл.,с.Красная поляна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.01.1996
Украина Донецкая обл.,с.Красная поляна
Похороны
Неизвестно
Украина Донецкая обл.с.Красная Поляна
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