Аксенов Владимир Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1934
Дата смерти08.05.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1960
Дочь: Конькова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Аксенова Валентина Петровна
Лазаревское, Сочинский округ, Черноморская губерния
Смерть
08.05.2023
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край