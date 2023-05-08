Аксенов Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенов Владимир Яковлевич

Аксенов Владимир Яковлевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.03.1934

Дата смерти

08.05.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.10.1960

Дочь: Конькова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Аксенова Валентина Петровна

Лазаревское, Сочинский округ, Черноморская губерния
Смерть
08.05.2023
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close