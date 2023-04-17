Самохвалов Александр Дмитреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалов Александр Дмитреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1936

Сын: Самохвалов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Самохвалова Михайлова Серафима Никифоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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