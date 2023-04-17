Самохвалов Александр Дмитреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1936
Сын: Самохвалов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Самохвалова Михайлова Серафима Никифоровна
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно