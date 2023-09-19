Четвертная Акилина Авксентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвертная Акилина Авксентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Четвертной Поликарп Прокопьев

Отец ребёнка: Четвертной Прокопий Абрамов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Четвертной Василий Прокопиев

Отец ребёнка: Четвертной Прокопий Абрамов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Четвертной Афиноген Прокопиев

Отец ребёнка: Четвертной Прокопий Абрамов

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Любовь Прокопиев

Отец ребёнка: Четвертной Прокопий Абрамов

Смерть
Неизвестно
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