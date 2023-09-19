Четвертная Акилина Авксентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Четвертной Поликарп Прокопьев
Отец ребёнка: Четвертной Прокопий Абрамов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Четвертной Василий Прокопиев
Отец ребёнка: Четвертной Прокопий Абрамов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Четвертной Афиноген Прокопиев
Отец ребёнка: Четвертной Прокопий Абрамов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Любовь Прокопиев
Отец ребёнка: Четвертной Прокопий Абрамов
Смерть
Неизвестно