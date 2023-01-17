Шипицына Мария Константиновна
Место рожденияКарташевская волость Тобольской губ
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шипицын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шипицын Василий Павлович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шипицын Александр Васильевич
Отец ребёнка: Шипицын Василий Павлович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Шипицын Василий Павлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Шипицын Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно