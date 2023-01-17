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Шипицына Мария Константиновна

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Место рождения

Карташевская волость Тобольской губ

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Карташевская волость Тобольской губ
Рождение ребёнка
1890

Сын: Шипицын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Павлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шипицын Александр Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Павлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Шипицын Петр Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Павлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Шипицын Василий Павлович

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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