Антонов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: не указана
Бабанаковский, Телеутские 1, 2, 3 частей и Ашкыштымская 1 половины инородные управы, Кузнецкий уезд
Деревни Семенушенской, инородческой расположенной на реке большой Бачат, примерно около Бабанаково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно