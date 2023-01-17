Антонов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Антонов Наум Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бабанаковский, Телеутские 1, 2, 3 частей и Ашкыштымская 1 половины инородные управы, Кузнецкий уезд
Деревни Семенушенской, инородческой расположенной на реке большой Бачат, примерно около Бабанаково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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