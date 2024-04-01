Корюков Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюков Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Тоня Осиповна

Отец ребёнка: Корюков Осип (Иосиф) Зотеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1909

Дочь: Ошуркова (Корюкова) Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Корюков Осип (Иосиф) Зотеевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Корюков) Анна Осиповна

Отец ребёнка: Корюков Осип (Иосиф) Зотеевич

Рождение ребёнка
?.07.1913

Сын: Александр Осипович

Отец ребёнка: Корюков Осип (Иосиф) Зотеевич

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