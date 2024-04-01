Корюков Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Тоня Осиповна
Отец ребёнка: Корюков Осип (Иосиф) Зотеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1909
Дочь: Ошуркова (Корюкова) Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Корюков Осип (Иосиф) Зотеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Корюков) Анна Осиповна
Отец ребёнка: Корюков Осип (Иосиф) Зотеевич
Рождение ребёнка
?.07.1913
Сын: Александр Осипович
Отец ребёнка: Корюков Осип (Иосиф) Зотеевич