Горожанкин Семен Илларионович
Место рождения
Дата рождения30.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1886
Бракосочетание
08.11.1904
Рождение ребёнка
21.11.1907
Дочь: Горожанкина Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Горожанкина Ольга Никоновна
Рождение ребёнка
22.05.1912
Дочь: Горожанкина Клавдия Семеновна
Мать ребёнка: Горожанкина Ольга Никоновна
Смерть
Неизвестно