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Горожанкин Семен Илларионович

Место рождения

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1886

Отец: Горожанкин Илларион Никанорович

Мать: Горожанкина Александра Ивановна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.11.1904

Жена: Горожанкина Ольга Никоновна

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1907

Дочь: Горожанкина Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Горожанкина Ольга Никоновна

Рождение ребёнка
22.05.1912

Дочь: Горожанкина Клавдия Семеновна

Мать ребёнка: Горожанкина Ольга Никоновна

Смерть
Неизвестно
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