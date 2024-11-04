Лущик Андрей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лущик Андрей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лущик Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Лущик Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
14.07.1913

Дочь: Лущик Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Лущик Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лущик Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лущик Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Лущик) Анастасия (Стюра) Андреевна

Мать ребёнка: Лущик Ирина Алексеевна

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