Лущик Андрей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Лущик Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.07.1913
Дочь: Лущик Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Лущик Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лущик Иван Андреевич
Мать ребёнка: Лущик Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Лущик) Анастасия (Стюра) Андреевна
Мать ребёнка: Лущик Ирина Алексеевна