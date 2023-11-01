Пыжев Фома Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Фома Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

1682 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Пыжев Прохор Григорьевич

Мать: Акулина

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