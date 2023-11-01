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Пыжев Фома Прохорович
Пыжев Фома Прохорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1708
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Прохор Григорьевич
1678 г.р.
Мать
Акулина
1682 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец:
Пыжев Прохор Григорьевич
Мать:
Акулина
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