(Демидова) Агафья Аристархова
Место рожденияПензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Хитрово
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Хитрово
Бракосочетание
17.10.1894
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Хитрово
Смерть
Неизвестно