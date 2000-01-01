(Демидова) Агафья Аристархова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Демидова) Агафья Аристархова

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Место рождения

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Хитрово

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Хитрово
Бракосочетание
17.10.1894

Муж: Ефремов Петр Максимов

Пензенская губерния, Инсарский уезд, Шадымо-Рыскинская волость, село Хитрово
Смерть
Неизвестно
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