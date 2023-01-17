Шепелева София Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШепелева София Ильинична

Шепелева София Ильинична

avatar

Место рождения

Поповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Поповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Шепелева Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Афанасьевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Шепелева Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Афанасьевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Шепелева Ирина Афанасьевна

Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Афанасьевич

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Афанасий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close