Шепелева София Ильинична
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Шепелева Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Шепелева Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Шепелева Ирина Афанасьевна
Отец ребёнка: Шепелев Афанасий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно