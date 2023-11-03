Чекунова (Барзунова?) Анисья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Шадрина Марфа Захарова
Отец ребёнка: Чекунов Захар Осипов
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Чекунов Захар Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чекунов Захар Осипов
Смерть
Неизвестно