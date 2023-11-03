Чекунова (Барзунова?) Анисья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекунова (Барзунова?) Анисья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Шадрина Марфа Захарова

Отец ребёнка: Чекунов Захар Осипов

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чекунов Афанасий Захаров

Отец ребёнка: Чекунов Захар Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекунов Захар Осипов

Смерть
Неизвестно
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