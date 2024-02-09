Жуков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1978
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1894
Дочь: Жукова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Жукова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
26.01.1897
Мать ребёнка: Жукова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
06.12.1898
Мать ребёнка: Жукова Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
18.02.1901
Мать ребёнка: Жукова Мария Яковлевна
Рождение
До 1978
Отец: Жуков Василий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно