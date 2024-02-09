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Жуков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1978

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1894

Дочь: Жукова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Жукова Мария Яковлевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1897

Сын: Жуков Федор Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Яковлевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.12.1898

Сын: Жуков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Яковлевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.02.1901

Сын: Жуков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Яковлевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение
До 1978

Отец: Жуков Василий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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