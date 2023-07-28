Васильева Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.2002

Дочь: Базылева Маргарита Андреевна

Отец ребёнка: Базылев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Базылев Андрей Васильевич

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