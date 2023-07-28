Васильева Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.2002
Дочь: Базылева Маргарита Андреевна
Отец ребёнка: Базылев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Базылев Андрей Васильевич