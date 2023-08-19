Фёдоров Валерий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1952
Дата смерти2000
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1952
Отец: Фёдоров Пётр Васильевич
Мать: Фёдорова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Ольга Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Мария Валерьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2000