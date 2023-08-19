Фёдоров Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Валерий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1952

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1952

Отец: Фёдоров Пётр Васильевич

Мать: Фёдорова Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Ольга Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Мария Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2000
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