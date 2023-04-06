(Ашихмина) Стефанида Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Ашихмин Филипп Фадеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Евфимия Петрова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Федот Петров
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829