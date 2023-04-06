(Ашихмина) Стефанида Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ашихмина) Стефанида Филиппова

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Место рождения

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1819 г.р.
Около 1821 г.р.
Около 1823 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Ашихмин Филипп Фадеев

Мать: не указана

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: не указан

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Евфимия Петрова

Отец ребёнка: не указан

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Федот Петров

Отец ребёнка: не указан

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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