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Новожилов Парфен Яковлевич

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Новожилов Яков Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Парфенова

Мать ребёнка: Настасья Леонтьева

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Новожилов Иван Парфенов

Мать ребёнка: Настасья Леонтьева

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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