Новожилов Парфен Яковлевич
Место рожденияокунева, тюменская область
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Новожилов Яков Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Аксинья Парфенова
Мать ребёнка: Настасья Леонтьева
окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Настасья Леонтьева
окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Леонтьева
Смерть
Неизвестно