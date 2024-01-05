Трибанова Пелагея? Андреевна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Трибанов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Яков
Рождение ребёнка
28.06.1936
Дочь: Ржевская Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Яков
Рождение ребёнка
1941
Сын: Трибанов (требанов) Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Яков
Рождение ребёнка
1947
Сын: Трибанов (требанов) Виктор Яковлевич
Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно