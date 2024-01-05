Трибанова Пелагея? Андреевна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трибанова Пелагея? Андреевна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Трибанов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Яков

Рождение ребёнка
28.06.1936

Дочь: Ржевская Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Яков

Рождение ребёнка
1941

Сын: Трибанов (требанов) Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Яков

Рождение ребёнка
1947

Сын: Трибанов (требанов) Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Трибанов (требанов) Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трибанов (требанов) Яков

Смерть
Неизвестно
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