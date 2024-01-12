Журавлева Федосья Андреева (Антонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Федосья Андреева (Антонова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1821 по 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1821 по 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1844 по 1845 ст.

Сын: Журавлев Василий Филимонов

Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847 ст.

Дочь: Елена Филимонова

Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Журавлев Трафим Филимонов

Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Журавлев Григорий Филимонов

Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Аграфена Филимонова

Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Аксинья Филимонова

Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Филимон Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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