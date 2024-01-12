Журавлева Федосья Андреева (Антонова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1821 по 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1821 по 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1844 по 1845 ст.
Сын: Журавлев Василий Филимонов
Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов
Рождение ребёнка
С 1846 по 1847 ст.
Дочь: Елена Филимонова
Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Журавлев Трафим Филимонов
Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Журавлев Григорий Филимонов
Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Аграфена Филимонова
Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Аксинья Филимонова
Отец ребёнка: Журавлев Филимон Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно