Утяшев Ахметгарей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утяшев Ахметгарей

Место рождения

Каргалыбаш Буздякский район Республики Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргалыбаш Буздякский район Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Утяшев Габдулла Ахметгареевич

Мать ребёнка: Утяшева Фатыйма

Каргалыбаш Буздякский район Республики Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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