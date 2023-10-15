Утяшев Ахметгарей
Место рожденияКаргалыбаш Буздякский район Республики Башкортостан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Каргалыбаш Буздякский район Республики Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1905
Сын: Утяшев Габдулла Ахметгареевич
Мать ребёнка: Утяшева Фатыйма
Каргалыбаш Буздякский район Республики Башкортостан
Смерть
Неизвестно