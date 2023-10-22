Бурганова (Тухтабаева) Насима Анваровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурганова (Тухтабаева) Насима Анваровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анвар Валишевич Баширов

Мать: Тухтабаева Начия Исламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Фаиль Фаридович

Отец ребёнка: Бурганов Фарид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Фаим Фаридович

Отец ребёнка: Бурганов Фарид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Ильнур Фаридович

Отец ребёнка: Бурганов Фарид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Тимур Фаридович

Отец ребёнка: Бурганов Фарид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурганов Фарид

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