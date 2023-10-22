Бурганова (Тухтабаева) Насима Анваровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурганов Фарид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурганов Фарид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Ильнур Фаридович
Отец ребёнка: Бурганов Фарид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бурганов Фарид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурганов Фарид