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Багринцев Иван Игнатьевич

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Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

25.06.1925

Дата смерти

07.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

БК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925

Отец: Багринцев Игнат

Мать: не указана

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.12.1949

Дочь: Деревенских Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Багринцева Антонина Георгиевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.11.1950

Сын: Багринцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Багринцева Антонина Георгиевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.11.1957

Дочь: Багринцева Полина Иванова

Мать ребёнка: Багринцева Антонина Георгиевна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
07.03.1993
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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