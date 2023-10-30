Багринцев Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1925
Дата смерти07.03.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1925
Отец: Багринцев Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1949
Дочь: Деревенских Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Багринцева Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
28.11.1950
Сын: Багринцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Багринцева Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
08.11.1957
Дочь: Багринцева Полина Иванова
Мать ребёнка: Багринцева Антонина Георгиевна
Смерть
07.03.1993