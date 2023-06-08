Комкова Пелагея Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Комков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Комков Яков Иванович
Отец ребёнка: Комков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Комков Иван Александрович
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Комкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Комков Иван Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912