Комкова Пелагея Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комкова Пелагея Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Комков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Комков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Комков Яков Иванович

Отец ребёнка: Комков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Комков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Комков Иван Александрович

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Комкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Комков Иван Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1912
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