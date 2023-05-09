Тюфягин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюфягин Федор Иванович

Тюфягин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тюфягина Дюня Федоровна

Мать ребёнка: Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
31.05.1918

Дочь: Тюфягина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюфягина Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Марфа Семеновна

Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close