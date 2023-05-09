Тюфягин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тюфягина Дюня Федоровна
Мать ребёнка: Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
31.05.1918
Дочь: Тюфягина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюфягина Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Марфа Семеновна
Смерть
1933