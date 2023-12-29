Москаленко (Рыбакова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1923
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1923
Отец: Рыбаков Василий
Мать: Рыбакова Екатерина
Рождение ребёнка
13.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Околито Иван
Рождение ребёнка
16.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москаленко Сергей
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Околито Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Москаленко Сергей
Смерть
2001
Болтино, Мытищи, Московская область