Москаленко (Рыбакова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко (Рыбакова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1923

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1923

Отец: Рыбаков Василий

Мать: Рыбакова Екатерина

Рождение ребёнка
13.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Околито Иван

Рождение ребёнка
16.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Сергей

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околито Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москаленко Сергей

Смерть
2001
Болтино, Мытищи, Московская область
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