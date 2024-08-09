Архипенков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипенков Владимир Михайлович

Архипенков Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1909 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипенкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипенкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипенкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипенкова Акулина

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Трясунова (Архипенкова) Прасковья Владимировна

Мать ребёнка: Архипенкова Акулина

Смерть
Неизвестно

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