Короваев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Короваев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Короваева Ефросинья
Белоречье, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короваев Никита Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно