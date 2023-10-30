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Бедрин Геннадий Александрович

Место рождения

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Бедрин Александр Федорович

Мать: Олькова Анастасия Николаевна

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бедрина Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Скоморохова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоморохов Павел Геннадьевич

Мать ребёнка: Скоморохова Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоморохов Юрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Скоморохова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоморохова Лидия

Смерть
Неизвестно
Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
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