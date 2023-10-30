Бедрин Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бедрина Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Скоморохова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоморохов Павел Геннадьевич
Мать ребёнка: Скоморохова Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоморохов Юрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Скоморохова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скоморохова Лидия
Смерть
Неизвестно