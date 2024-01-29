Мезева (Горбунова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезева (Горбунова) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Григорий

Мать: Горбунова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Мезев Геннадий

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезев Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Мезев Геннадий

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алина

Отец ребёнка: не указан

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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