Мезева (Горбунова) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Григорий
Мать: Горбунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Мезев Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мезев Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина
Отец ребёнка: не указан