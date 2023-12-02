Валей Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валей Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1969

Сын: Валей Владимир Валерьевич

Мать ребёнка: Валей Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валей Татьяна Валерьевна

Мать ребёнка: Валей Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валей Иван Валерьвич

Мать ребёнка: Валей Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валей Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Валей Фаина

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