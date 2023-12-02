Валей Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1969
Сын: Валей Владимир Валерьевич
Мать ребёнка: Валей Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валей Татьяна Валерьевна
Мать ребёнка: Валей Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валей Иван Валерьвич
Мать ребёнка: Валей Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валей Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Валей Фаина