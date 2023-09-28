Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1834
Сын: Лука Ильин
Отец ребёнка: Илья Спиридонов
дд.Поготская Петрозаводского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Спиридонов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Алексей Ильин
Отец ребёнка: Илья Спиридонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Спиридонов
Смерть
Неизвестно