Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Лука Ильин

Отец ребёнка: Илья Спиридонов

дд.Поготская Петрозаводского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Спиридонов

Сенная Губа, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Алексей Ильин

Отец ребёнка: Илья Спиридонов

Сенная Губа, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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