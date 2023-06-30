Марковкин Иван Петрович
Место рожденияСтаница Кубань село Ильская
Дата рождения?.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
?.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Станица Кубань село Ильская
Рождение ребёнка
01.01.1965
Дочь: Бушуева Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна
Мамониха, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белая Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Патей Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковкин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна
Смерть
Неизвестно
Сия, Пинежский муниципальный район, Архангельская область