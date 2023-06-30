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Марковкин Иван Петрович

Место рождения

Станица Кубань село Ильская

Дата рождения

?.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Станица Кубань село Ильская
Рождение ребёнка
01.01.1965

Дочь: Бушуева Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна

Мамониха, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белая Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Патей Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковкин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Марковкина Нина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Сия, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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