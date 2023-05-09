Брейдакова (Баранова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брейдакова (Баранова) Любовь Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1978

Дочь: Матвиенко Елена Михайловна

Отец ребёнка: Брейдаков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1983

Сын: Брейдаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Брейдаков Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брейдаков Михаил Николаевич

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