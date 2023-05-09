Брейдакова (Баранова) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1978
Дочь: Матвиенко Елена Михайловна
Отец ребёнка: Брейдаков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1983
Сын: Брейдаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Брейдаков Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно