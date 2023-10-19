Фигурин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1949
Сын: Фигурин Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Абрамова-Фигурина Софья Капитоновна
Рождение ребёнка
07.02.1955
Сын: Фигурин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Абрамова-Фигурина Софья Капитоновна
Рождение ребёнка
06.11.1956
Дочь: Фигурина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Абрамова-Фигурина Софья Капитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно