Фигурин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фигурин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1949

Сын: Фигурин Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Абрамова-Фигурина Софья Капитоновна

Рождение ребёнка
07.02.1955

Сын: Фигурин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Абрамова-Фигурина Софья Капитоновна

Рождение ребёнка
06.11.1956

Дочь: Фигурина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Абрамова-Фигурина Софья Капитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова-Фигурина Софья Капитоновна

Смерть
Неизвестно
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