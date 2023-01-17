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Колобовников Иван Кириллович

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Колобовников Кирилл

Мать: Колобовникова Прасковья Авдеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Колобовников Яков Иванович

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Агафоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Колобовников Петр Иванович

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Агафоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Колобовников Никифор Иванович

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Агафоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Колобовников Осип Иванович

Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Агафоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Авдотья Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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