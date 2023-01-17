Колобовников Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Колобовников Кирилл
Рождение ребёнка
1796
Сын: Колобовников Яков Иванович
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Агафоновна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Колобовников Петр Иванович
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Агафоновна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Колобовников Никифор Иванович
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Агафоновна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Колобовников Осип Иванович
Мать ребёнка: Колобовникова Авдотья Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно