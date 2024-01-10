(Пшигильдина) Зеребухар 1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Салянин Баней
Отец ребёнка: Иблямин Салям
д.Чепкасы Нижние (Каменный Брод)Энтугановская волость Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иблямин Салям
Смерть
1763
д.Чепкасы Нижние (Каменный Брод)Энтугановская волость Буинского уезда Симбирской губ