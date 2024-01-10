(Пшигильдина) Зеребухар 1 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пшигильдина) Зеребухар 1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Салянин Баней

Отец ребёнка: Иблямин Салям

д.Чепкасы Нижние (Каменный Брод)Энтугановская волость Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иблямин Салям

Смерть
1763
д.Чепкасы Нижние (Каменный Брод)Энтугановская волость Буинского уезда Симбирской губ
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