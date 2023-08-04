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Стафеев Алексей Викторович
Стафеев Алексей Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.06.1989
Пол
Мужской
Отец
Стафеев Виктор Владимирович
1963 г.р.
Мать
Татьяна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1989
Отец:
Стафеев Виктор Владимирович
Мать:
Татьяна
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