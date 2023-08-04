Стафеев Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеев Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1989

Отец: Стафеев Виктор Владимирович

Мать: Татьяна

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