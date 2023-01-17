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Цуканов Степан Максимович

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Цуканов Максим Иванович

Мать: не указана

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Цуканова Устинья Степановна

Мать ребёнка: Цуканова Мария Антоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Цуканова Ксения Степановна

Мать ребёнка: Цуканова Мария Антоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Цуканова Анна Степановна

Мать ребёнка: Цуканова Мария Антоновна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цуканова Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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