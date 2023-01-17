Цуканов Степан Максимович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Цуканов Максим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Цуканова Устинья Степановна
Мать ребёнка: Цуканова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Цуканова Ксения Степановна
Мать ребёнка: Цуканова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Цуканова Анна Степановна
Мать ребёнка: Цуканова Мария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цуканова Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно