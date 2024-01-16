Надеева (Колосова) Хеврония Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева (Колосова) Хеврония Саввична

Место рождения

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Колосов Савва (Савин) Васильевич

Мать: Колосова Соломанида Петровна

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1814

Сын: Надеев Лев Устинович

Отец ребёнка: Надеев Устин Ларионов

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1818

Сын: Надеев Иван Устинович

Отец ребёнка: Надеев Устин Ларионов

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Устин Ларионов

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
До 1850
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
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