Надеева (Колосова) Хеврония Саввична
Место рожденияд. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1814
Сын: Надеев Лев Устинович
Отец ребёнка: Надеев Устин Ларионов
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Надеев Устин Ларионов
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
До 1850
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости