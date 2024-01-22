Беганская (Пуцята) Агата
Место рожденияКаменка
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Каменка
Рождение ребёнка
25.02.1820
Сын: Беганский Иосиф Доминикович
Отец ребёнка: Беганский Доминик Янович
Тимоховка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беганский Михаил
Отец ребёнка: Беганский Доминик Янович
Смерть
Неизвестно