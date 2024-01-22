Беганская (Пуцята) Агата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беганская (Пуцята) Агата

Место рождения

Каменка

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка
Рождение ребёнка
25.02.1820

Сын: Беганский Иосиф Доминикович

Отец ребёнка: Беганский Доминик Янович

Тимоховка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беганский Михаил

Отец ребёнка: Беганский Доминик Янович

Смерть
Неизвестно
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