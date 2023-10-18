Кормилицына (Веденеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1929
Сын: Кормилицын Иван
Отец ребёнка: Кормилицын Яков
Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
25.10.1935
Сын: Кормилицын Александр
Отец ребёнка: Кормилицын Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормилицын Дмитрий (Митя)
Отец ребёнка: Кормилицын Яков
Смерть
Около 1943