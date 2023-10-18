Кормилицына (Веденеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормилицына (Веденеева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1929

Сын: Кормилицын Иван

Отец ребёнка: Кормилицын Яков

Чувашия, Порецкий район
Рождение ребёнка
25.10.1935

Сын: Кормилицын Александр

Отец ребёнка: Кормилицын Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормилицын Дмитрий (Митя)

Отец ребёнка: Кормилицын Яков

Смерть
Около 1943
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