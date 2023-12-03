Анушаван Агабекович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сусанна Анушавановна
Мать ребёнка: Ареват
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоар Анушавановна
Мать ребёнка: Ареват
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валя Анушавановна
Мать ребёнка: Ареват
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Анушавановна
Мать ребёнка: Ареват
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнел Анушаванович
Мать ребёнка: Ареват
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манвел Анушаванович
Мать ребёнка: Ареват
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толя Анушаванович
Мать ребёнка: Ареват
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ареват
Смерть
Неизвестно