Анушаван Агабекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анушаван Агабекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агабек

Мать: Сатеник

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сусанна Анушавановна

Мать ребёнка: Ареват

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоар Анушавановна

Мать ребёнка: Ареват

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валя Анушавановна

Мать ребёнка: Ареват

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Анушавановна

Мать ребёнка: Ареват

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнел Анушаванович

Мать ребёнка: Ареват

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манвел Анушаванович

Мать ребёнка: Ареват

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толя Анушаванович

Мать ребёнка: Ареват

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гариб

Мать ребёнка: Ареват

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ареват

Смерть
Неизвестно
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