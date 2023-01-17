Иванова (Беляева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Беляева) Анна Васильевна

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Место рождения

Стрижево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Беляев Василий

Мать: Беляева Степанида

Стрижево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1909

Дочь: Иванова Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Иванов Игнат Иванович

Бракосочетание
До 1909

Муж: Иванов Игнат Иванович

По году рождения первого ребёнка
Работа или профессия
До 1941
Аничково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Колхоз "Красный Сапёр"
Место жительства
24.04.1943
Андрейцево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Место эвакуации с 1942 года. В этот день оформлена подписка о невыезде.
Отбывание наказания
С 1943 по 1947
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Ссыльнопоселенка. Член семьи изменника родине. Следственное дело: https://disk.yandex.ru/d/8fAskHmbvr0wjA
Похороны
1981
Липец, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1981
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