Иванова (Беляева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Беляев Василий
Мать: Беляева Степанида
Рождение ребёнка
18.09.1909
Дочь: Иванова Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Иванов Игнат Иванович
Бракосочетание
До 1909
По году рождения первого ребёнка
Работа или профессия
До 1941
Аничково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Колхоз "Красный Сапёр"
Место жительства
24.04.1943
Андрейцево, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Место эвакуации с 1942 года. В этот день оформлена подписка о невыезде.
Отбывание наказания
С 1943 по 1947
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Ссыльнопоселенка. Член семьи изменника родине. Следственное дело: https://disk.yandex.ru/d/8fAskHmbvr0wjA
Похороны
1981
Липец, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1981