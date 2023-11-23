Климова (Москалева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1942
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница, разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
с.Гришино
Смерть
Неизвестно