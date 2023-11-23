Климова (Москалева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Москалева) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1942

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница, разнорабочая
Место жительства
Неизвестно
с.Гришино
Смерть
Неизвестно
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